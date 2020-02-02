На заснеженной трассе под Челябинском произошло смертельное ДТП
На трассе Чесма-Бреды Toyota Land Cruiser выскочила на встречку и врезалась в LADA XRAY. От удара 49-летний водитель отечественного автомобиля погиб на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
По предварительным данным, 27-летний водитель иномарки не справился с управлением из-за снегопада. Его доставили в реанимацию. Также известно, что пострадали двое его пассажиров, их состояние не уточняется.
По данным синоптиков челябинского гидрометцентра, сегодня ночью в Челябинской области ожидается -8..-13, в понедельник потеплеет до -1..-6. Ветер 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU