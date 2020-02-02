«Газель» устроила массовую аварию на дороге Челябинск — Курган

2 Февр. 2020 2020-02-02T18:53:49+03:00

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На трассе Р-254 Иртыш между Челябинском и Курганом водитель газели не справился с управлением, выехал на встречную полосу и поочередно столкнулся с двумя большегрузами и самосвалом.

Два грузовика улетело в кювет. От ударов «Газель» загорелась, 51-летний водитель успел выскочить из кабины.

ДТП на трассе Челябинск Курган.

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ИСТОЧНИК KP.RU