«Газель» устроила массовую аварию на дороге Челябинск — Курган
На трассе Р-254 Иртыш между Челябинском и Курганом водитель газели не справился с управлением, выехал на встречную полосу и поочередно столкнулся с двумя большегрузами и самосвалом.
Два грузовика улетело в кювет. От ударов «Газель» загорелась, 51-летний водитель успел выскочить из кабины.
ДТП на трассе Челябинск Курган.
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ИСТОЧНИК KP.RU