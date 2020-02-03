В магазине Челябинской области накладывают салаты... строительным шпателем
Жительница Копейска очень удивилась, когда увидела в витрине продуктового магазина необычный инструмент. Она сфотографировала его и выложила в соцсети.
— Зашла на автостанции в магазин погреться, пока жду автобус. Решила посмотреть, что есть в наличии. Думаю: может, что-то куплю домой поужинать. И тут я вижу это… — написала Наталья Петрова в группе «Подслушано Копейск» в ВК.
— Салаты накладывают строительным шпателем! — ахнули подписчики паблика вместе с автором поста. — Хорошо еще, что не саперной лопатой...
— А что? Шпатель — удобная штука на кухне! — прокомментировала Вера Бушуева.
— Вот только он ржавеет от влаги. И выполнен из материала, непригодного для использования в пищевой промышленности, — заметила Наталья Емельянова.
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ИСТОЧНИК KP.RU