В магазине Челябинской области накладывают салаты... строительным шпателем

3 Февр. 2020 2020-02-03T04:02:31+03:00

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Жительница Копейска очень удивилась, когда увидела в витрине продуктового магазина необычный инструмент. Она сфотографировала его и выложила в соцсети.

— Зашла на автостанции в магазин погреться, пока жду автобус. Решила посмотреть, что есть в наличии. Думаю: может, что-то куплю домой поужинать. И тут я вижу это… — написала Наталья Петрова в группе «Подслушано Копейск» в ВК.

— Салаты накладывают строительным шпателем! — ахнули подписчики паблика вместе с автором поста. — Хорошо еще, что не саперной лопатой...

— А что? Шпатель — удобная штука на кухне! — прокомментировала Вера Бушуева.

— Вот только он ржавеет от влаги. И выполнен из материала, непригодного для использования в пищевой промышленности, — заметила Наталья Емельянова.

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ИСТОЧНИК KP.RU