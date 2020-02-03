2020-02-03T04:03:04+03:00
Общество

Плюсовая температура ждет Челябинск в феврале

Зима отменяется?
Ирина КАРЕЛИНА
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Снег опять растаетСнег опять растаетФото: Алексей ФОКИН
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Прошедшие декабрь и январь лишь иногда напоминали зимние месяцы. Морозов не было, и, похоже, не предвидится. Ранее синоптики заявили, что февраль будет холоднее. Однако, такой прогноз был две недели назад. А при ближайшем рассмотрении оказалось, что и этот месяц в Челябинске ожидается теплее нормы.

— Климат теплеет. С начала 2000-х среднегодовая температура в Челябинске поднялась на 3,5 градуса, — говорит начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева.

В понедельник, 3 января, синоптики обещают -5 градусов Цельсия в Челябинске и от -8 до 0 по области. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Во вторник и среду — еще теплее. Сайт gismeteo.ru опубликовал такую информацию: ночью около -7, а днем +1…+2 градуса. При этом ветер станет еще сильнее.

Со среды, 5 февраля, ветер немного стихнет, а столбик термометра упадет до небольшого минуса.

Теплая зима царит практически во всей России. Плюсовые температуры и дождь вместо снега — от Краснодара до Санкт-Петербурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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