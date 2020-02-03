В Челябинской области стали больше брать взятки

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:41:10+03:00

Одним из самых громких случаев взяточничества стал инцидент с экс-мэром Челябинска Евгением Тефтелевом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стали меньше похищать деньги, но больше их принимать

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Прокуратура Челябинской области отметили серьезный рост взяточничества в регионе. Как сообщает издание «Урал-пресс-информ», всего за 2019 год около 800 должностных лиц осуждено за коррупцию.

— Немного улучшилась ситуация с хищениями денежных средств, но количество должностных преступлений выросло на 5%. Это взятки. 800 должностых лиц у нас привлечено к ответственности, семь человек уволены по утрате доверия, — рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Челябинской области Александр Ермолаев.

Так одним из самых громких случаев стало дело экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, который продолжает находиться в СИЗО по обвинению в получении крупной взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU