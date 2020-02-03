В Челябинске разгоняют незаконную парковку у площади Революции

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:21:31+03:00

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Новости большого города: на подступах к мэрии демонтирована будка неработающая будка общественного туалета. «Железный домик» сбоку здания Молодежного театра, в трех шагах от площади Революции появился в 90е и работал несколько лет. Но еще дольше стоял закрытым. Контейнер туалета ржавел, через решетчатые ступени прорастал сорняк.

На днях будку увезли. И место сразу заняли автомобилисты. Хотя парковка у театра запрещена, о чем говорят знаки и разметка со стороны ул. Воровского — сплошная линия. Об этом активистам движения «Гражданский патруль» сообщили в КУИЗО. Контроль за нарушениями лежит на городской ГИБДД.

В понедельник, 3 января, припаркованные у Молодежного театра авто увозил эвакуатор. Водители кинулись переставлять машины по окрестностям. Например, забит двор администрации Центрального района.

— Убрали парковку возле ТЮЗа, хорошее решение. Но что взамен предложили власти? Получили коллапс на ближайших парковочных пространствах. Сейчас модно прогибаться под мнение общественности. Такая вот новая форма крайности, — раскритиковал перемены челябинец Денис Ни.

Освободившееся после демонтажа туалета место сразу заняли автомобилисты.Фото: Инна КУМЕЙКО

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ИСТОЧНИК KP.RU