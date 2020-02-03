«Долго так продолжаться не может»: вице-губернатор Челябинской области о внезапном отпуске Антона Шарпилова
В понедельник, 3 февраля, уполномоченный по правам человека Антон Шарпилов неожиданно ушел в отпуск без содержания. По словам омбудсмена, ему нужно время, чтобы подумать о своей семье и принять важное решение.
— Для меня абсолютно очевидно, что сейчас семейная ситуация не позволяет Антону Юрьевичу в полной мере сосредоточиться на выполнении своих должностных обязанностей. И мы, конечно, желаем уполномоченному благополучно ее разрешить. Другое дело, что защита прав человека — дело постоянное. Людям нужна помощь каждый день. На этом нужно быть сосредоточенным 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. На какое-то время нагрузка ляжет на аппарат уполномоченного. Но так долго продолжатся не может, — заявила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
Напомним, Антон Шарпилов судиться со своей бывшей женой за малолетних сына и дочку. До последнего времени, по словам женщины, Шарпилов не позволял им видеться с матерью. Но Мария Шарпилова не теряет надежды добиться, чтобы в будущем вернулись к ней.
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