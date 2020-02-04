На железнодорожном вокзале Челябинска заработал обновлённый кассовый зал

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:37:24+03:00

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В здании железнодорожного вокзала Челябинска после ремонта открылся кассовый зал. На смену застекленным стойкам пришли кассы открытого типа. Это сделало первый этаж светлее и просторнее.

На этом обновления зала не закончились. До конца марта планируется заменить навигацию, разместить справочное бюро и стойки для зарядки телефонов и ноутбуков.

— Будут также установлены дополнительные электронные табло с информацией о прибытии и отправлении поездов, — поделились планами в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

С прошлого года на вокзале работает электронная очередь. Талоны выдают два электронных терминала. Для ожидающих своей очереди в кассовой зоне поставили 120 сидений.

Напомним, первый этаж вокзала будет разделен на две части. В правой — обновленный кассовый зал, а в левой будет медпункт, санитарные и душевые комнаты, камеры хранения. Последние перенесут наверх из подвала. Все работы завершат в этом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU