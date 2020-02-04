«Своеобразный юмор»: художник из Омска вдохновился экологией Челябинска

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:18:20+03:00

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Сибирский художник Дамир Муратов, работающий в стиле соц-арт, посвятил несколько работ экологическим проблемам Челябинска. Автор «надел» противогаз на герб города, изобразил заводские трубы в виде обрезанных тополей, а градирню — в виде кружки.

— Я не пытаюсь критиковать — это всего лишь мои ощущения. Проблемы у всех одинаковые. Я из Омска у всех одни и те же проблемы. Так, на днях мне сообщили, что моем городе были дичайшие выбросы, — рассказал журналисту КП-Челябинск Дамир Муратов.

Артист стал первым гостем проекта «Арт-резиденция», организованном галереей A Table Gallery. Художник пробудет здесь до 7 февраля.

Есть и работы с юмором. Например, этот гусеничный трактор.

— Это мировой опыт, когда художник приезжает в город (может быть даже незнакомый), пытается понять, какие у нас смысловые центры — то, что лежит на поверхности, за что нам самим немножко больно. Творчество Дамира — своеобразный юмор, что-то очень теплое очень приятное. Смотришь на его работы, возникает очень добрая улыбка, — рассказала арт-директор A Table Gallery Марина Денкевич.

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ИСТОЧНИК KP.RU