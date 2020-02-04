2020-02-04T09:18:20+03:00
Общество

«Своеобразный юмор»: художник из Омска вдохновился экологией Челябинска

Дамир Муратов приехал в Челябинск в рамках проекта «Арт-резиденция»
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Дамир Муратов посетил Челябинск впервыеДамир Муратов посетил Челябинск впервыеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Сибирский художник Дамир Муратов, работающий в стиле соц-арт, посвятил несколько работ экологическим проблемам Челябинска. Автор «надел» противогаз на герб города, изобразил заводские трубы в виде обрезанных тополей, а градирню — в виде кружки.

— Я не пытаюсь критиковать — это всего лишь мои ощущения. Проблемы у всех одинаковые. Я из Омска у всех одни и те же проблемы. Так, на днях мне сообщили, что моем городе были дичайшие выбросы, — рассказал журналисту КП-Челябинск Дамир Муратов.

Артист стал первым гостем проекта «Арт-резиденция», организованном галереей A Table Gallery. Художник пробудет здесь до 7 февраля.

bednotownbednotown
#герб #челябинск #верблюд #артрезиденция
328 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
bednotownbednotown
#goodmorning #градирня #челябинск #артрезиденция
554 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
bednotownbednotown
#тополя #челябинск #зеленыйдым #артрезиденция
711 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Есть и работы с юмором. Например, этот гусеничный трактор.

bednotownbednotown
#гусеничный #трактор #чтз #челябинск #артрезиденция
368 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

— Это мировой опыт, когда художник приезжает в город (может быть даже незнакомый), пытается понять, какие у нас смысловые центры — то, что лежит на поверхности, за что нам самим немножко больно. Творчество Дамира — своеобразный юмор, что-то очень теплое очень приятное. Смотришь на его работы, возникает очень добрая улыбка, — рассказала арт-директор A Table Gallery Марина Денкевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Художник Дамир Муратов создал альтернативный флаг Омска

На работу его вдохновили 40-градусные морозы, которые накрыли Сибирь (смотреть)

Художник Дамир Муратов превращает омские мусорки в инсталляции

Первый арт-объект можно увидеть практически в центре города (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Чрезвычайно опасно для людей и экологии»: в Челябинской области обнаружили огромную свалку ртутных ламп
В одном из поселков Челябинской области ввели карантин из-за бешеной лисы
«Своеобразный юмор»: художник из Омска вдохновился экологией Челябинска
Иномарка сбила ребенка возле школы в Челябинске
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «ПРОМО»
На железнодорожном вокзале Челябинска заработал обновлённый кассовый зал
В Челябинске будут быстрее убирать улицы от снега
Жители Челябинска не высыпаются из-за уборки снега
Водитель маршрутки в Челябинске хотел высадить ребенка, потому что не заметил его оплаты
«Не знает, как зовут родителей»: жительница Челябинской области приютила ребенка, найденного в подъезде
Истощенная Лиза с ДЦП и порезанная девочка в роддоме: скандалы месяца, в которые вмешалась новый детский омбудсмен в Челябинской области
На Челябинскую область надвигается сильная метель
В Челябинске превышено содержание вредных веществ в воздухе
Жители Челябинской области смогут следить за дорожными работами онлайн
Магнитогорская модель стрижет голову под ноль уже десять лет
Антракт в Молодежном: антимонопольщики приостановили ремонт театра в Челябинске
В Челябинске отремонтируют девять скверов
ВТБ и Почта Банк объединяют программы лояльности
«Долго так продолжаться не может»: вице-губернатор Челябинской области о внезапном отпуске Антона Шарпилова
В Челябинске разгоняют незаконную парковку у площади Революции
В новогодние праздники челябинские абоненты Tele2 посетили более 120 стран
«Я должен принять важное решение»: челябинский омбудсмен Антон Шарпилов уходит в бессрочный отпуск
ВТБ запускает автомобильный маркетплейс
Жительница Челябинска организовала незаконную продажу сигарет
Опасный брак: житель Челябинской области заразил бывшую жену ВИЧ