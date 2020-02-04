2020-02-04T12:36:03+03:00
Общество

В Челябинске на карантин ушли 23 школы

Список учебных заведений, в которых учеников распустили по домам
Валентина ВАГАНОВА
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Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области предэпидемическая.Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области предэпидемическая.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ученики 23 челябинских школ ушли на внеплановые каникулы. Учебу приостановили из-за ОРВИ и гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по делам образования.

Публикуем список, в каких учебных заведениях школьников распустили по домам: школы № 4, 24, 25, 28, 32, 42, 45, 47, 54, 72, 94, 108, 109, 115, 116, 127, 130, 137, 148, а также школа-интернат спортивного профиля в Ленинском районе, школа-интернат № 3, филиал лицея № 11 и филиал школы № 55.

Также на карантин отравлены 729 классов в других школах.

Школьникам дома бездельничать не придется. Они будут получать домашние задания через систему «Сетевой город».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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