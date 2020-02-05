«Критики не боимся!»: необычная влюбленная пара из Челябинска ответила хейтерам
История любви Яны и Вовы не оставила равнодушными интернет-пользователей. Рост девушки меньше метра, она не может ходить из-за врожденной болезни. Поэтому молодой человек каждый день носит ее на руках. Влюбленные счастливы вместе и рассказали об этом читателям КП-Челябинск. Вот только не все поняли их чувств. Люди ищут какую-то выгоду со стороны парня и девушки. Кто-то жалеет его, кто-то — ее. Хейтеры даже осмелились назвать их отношения «патологией» и «извращением».
Яна и Вова прочитали более 70 комментариев под статьей на сайте и еще несколько десятков — в соцсетях. Сначала они просто смеялись над тем, что пишут люди. Но потом решили ответить.
— Я не боюсь критики людей. Меня многие пытались оскорбить в комментариях. На больших эмоциях из ста человек я ответила примерно четверым. Изложила свое мнение. С одним даже поругалась, — поделилась Яна с корреспондентом КП-Челябинск. — Очень жаль, что столько злых людей. Но нас их зло не задевает. В нашей жизни много интересного. В первую очередь мы с Вовой интересны друг другу. А если кто-то пишет гадости, значит это у них что-то не сложилось в жизни. Спасибо тем, кто нас поддержал.
Конечно, не только хейтеры пишут влюбленной паре. Многие в комментариях искренне желают Яне и Вове счастья.
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ИСТОЧНИК KP.RU