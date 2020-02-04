«Просто нытики»: жители Челябинска осудили земляков, жалующихся на недосып из-за ночной уборки снега
Читатели КП-Челябинск активно обсуждают материал «Жители Челябинска не высыпаются из-за уборки снега». Его герои возмущены тем, что техника работает во дворах жилых домов по ночам. Вот что пишут по этому поводу челябинцы на нашем сайте и в соцсетях.
Александр Шкрябун:
— Днем не устраивает, когда убирают снег — пробки. Ночью шумно. Так может не убирать снег, чтобы нытья не было. Хотя опять ныть начнут, что снег не убирают.
Кирилл Пасюта:
— Ну вот, людям не угодить. Утром плохо, что пробки, ночью плохо, что шумно. Наверное, лучше ночью чтобы работали, чтобы утром спокойно люди ехали уже по чистой дороге.
Мария Довгань:
— Кто хочет, тот уснет. Вам стараются, чтобы с утра вы сугробы не топтали, вам все не то...
Елена Пелымская:
— Город нытиков!
Другие пользователи посоветовали недовольным просто купить беруши.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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