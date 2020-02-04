2020-02-04T14:57:30+03:00
Общество

«Просто нытики»: жители Челябинска осудили земляков, жалующихся на недосып из-за ночной уборки снега

Горожане считают, что дорожники наоборот стараются разгрести дороги к утру [Первый отклик]
Валентина ВАГАНОВА
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Ночная уборка снега возмутила жителя Ленинского района. Кадр из видео vk.com/leninskiybroНочная уборка снега возмутила жителя Ленинского района. Кадр из видео vk.com/leninskiybro
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Читатели КП-Челябинск активно обсуждают материал «Жители Челябинска не высыпаются из-за уборки снега». Его герои возмущены тем, что техника работает во дворах жилых домов по ночам. Вот что пишут по этому поводу челябинцы на нашем сайте и в соцсетях.

Александр Шкрябун:

— Днем не устраивает, когда убирают снег — пробки. Ночью шумно. Так может не убирать снег, чтобы нытья не было. Хотя опять ныть начнут, что снег не убирают.

Кирилл Пасюта:

— Ну вот, людям не угодить. Утром плохо, что пробки, ночью плохо, что шумно. Наверное, лучше ночью чтобы работали, чтобы утром спокойно люди ехали уже по чистой дороге.

Мария Довгань:

— Кто хочет, тот уснет. Вам стараются, чтобы с утра вы сугробы не топтали, вам все не то...

Елена Пелымская:

— Город нытиков!

Другие пользователи посоветовали недовольным просто купить беруши.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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