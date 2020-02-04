Моржи из Челябинской области удивили соцсети зимней фотосессией в бикини и юбках-пачках

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:04:00+03:00

На улице было -7, для моржей это еще жаркая погода. Фото: vk.com/«Моржи Миасса»

Закаленные южноуральцы покатались в таких нарядах по льду на тракторе

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В Миассе любители зимнего плавания с креативом подходят к нырянию в проруби. Помимо купальных принадлежностей они тащат на лед яркие наряды и реквизит. А потом устраивают веселые фотосессии. На прошлых выходных надели шифоновые юбки-пачки и коньки. А еще принесли гитару, гармонь и даже прикатили трактор.

Так моржи загорают. Говорят, загар получается даже лучше летнего. Фото: vk.com/«Моржи Миасса»

— Мы собираемся каждые выходные и все время стараемся что-нибудь придумывать, чтобы было веселее. Был у нас «День зонтиков», «День шляп», была съемка подо льдом, как-то приносили старые телевизоры и банные веники, — рассказал КП-Челябинск председатель клуба «Моржи Миасса» Владимир Яковлев.

И этим людям совсем не холодно. Фото: vk.com/«Моржи Миасса»

Сезон моржи открывают в ноябре и купаются всю зиму. Собираются на пруду в поселке Ленинский под Миассом. Плавают в ледяной воде не только взрослые, но и дети. Есть в клубе полуторагодовалые моржата. А самому старшему любителю закаливаний 82 года.

Городской клуб моржей существует уже шесть лет. Сейчас в нем состоят 25 человек.

Немного деревенского шика. Фото: vk.com/«Моржи Миасса»

Секрет этой фотосессии моржи не раскрывают, чтобы не повторили любители закаливаний из других регионов. Фото: vk.com/«Моржи Миасса»

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ИСТОЧНИК KP.RU