2020-02-04T19:05:22+03:00
Общество

Почти 100 тысяч жителей Челябинской области наблюдаются у онколога

Только за прошлый год за помощью обратились 18 тысяч человек
Андрей Москвичев
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Чаще всего встречается рак толстого кишечника, молочных желез, предстательной железы, легких и желудкаЧаще всего встречается рак толстого кишечника, молочных желез, предстательной железы, легких и желудкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Около 90 тысяч жителей Челябинской области состоят на учете у онкологов. Шокирующей статистикой делится издание «Первый областной» с ссылкой на челябинский центр онкологии и ядерной медицины.

За прошлый год количество больных раком в Челябинской области составило 18 тысяч человек: на 15 процентов выше чем в других регионах.

— Основным фактором риска развития онкологического заболевания является возраст. В 2019 году чаще диагностировали рак толстого кишечника, молочных желез, предстательной железы, легких и желудка, — цитирует издание заведующую организационно-методическим кабинетом и канцеррегистром Челябинского Центра онкологии и ядерной медицины Ирину Аксенову.

При этом, специалист добавил, что многие из больных избегают исследования, боясь диагноза, однако именно диагностика на ранних стадиях помогает вылечиться от заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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