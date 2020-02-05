Как поменять старую квартиру на новую за один месяц
Хорошие цены на недвижимость, низкие ипотечные ставки (от 2,7%), обилие предложений от собственников и застройщиков — все это весомые аргументы для улучшения жилищных условия прямо сейчас.
Не важно, выбираете вы новостройку или рассматриваете вторичный рынок, эксперты Сети офисов ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТЬ готовы осуществить мечту о новой квартире или доме всего за месяц.
При этом специалисты ФОРУМА берут на себя всю работу:
• быстрая продажа вашей квартиры по хорошей стоимости
• подготовка всех документов
• подбор варианта новой квартиры
• юридическая проверка объекта недвижимости
• полное сопровождение сделки
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Вы удивитесь, насколько легко и быстро можно стать новоселами!
*Условия Акции «Меняем старую квартиру на новую за 1 месяц» (далее — Акция)- размещены на сайте компании.
Срок действия акции с 12.12.2019 до 30.06.2020.
Не является публичной офертой.
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ИСТОЧНИК KP.RU