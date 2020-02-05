2020-02-05T08:23:51+03:00
Недвижимость

Как поменять старую квартиру на новую за один месяц

Улучшить жилищные условия помогут специалисты
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Хорошие цены на недвижимость, низкие ипотечные ставки (от 2,7%), обилие предложений от собственников и застройщиков — все это весомые аргументы для улучшения жилищных условия прямо сейчас.

Не важно, выбираете вы новостройку или рассматриваете вторичный рынок, эксперты Сети офисов ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТЬ готовы осуществить мечту о новой квартире или доме всего за месяц.

При этом специалисты ФОРУМА берут на себя всю работу:

• быстрая продажа вашей квартиры по хорошей стоимости

• подготовка всех документов

• подбор варианта новой квартиры

• юридическая проверка объекта недвижимости

• полное сопровождение сделки

Позвоните по номеру (351)247-40-22 или отправьте заявку на почту info@forumreal.ru

Вы удивитесь, насколько легко и быстро можно стать новоселами!

*Условия Акции «Меняем старую квартиру на новую за 1 месяц» (далее — Акция)- размещены на сайте компании.

Срок действия акции с 12.12.2019 до 30.06.2020.

Не является публичной офертой.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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