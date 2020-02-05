«Уралкуз» увеличил реализацию товарной продукции

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:45:23+03:00

Всего за 2019 год «Уральская кузница» изготовила и отгрузила 108 тыс. тонн товарной продукции

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Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») в 2019 году увеличил реализацию штамповок из легированных, нержавеющих и жаропрочных марок стали, титановых заготовок.

Рост реализации штамповок из легированной стали составил 33% по отношению к прошлому году, из нержавеющей — 70 %, из жаропрочной стали — 24%, на 46% увеличена отгрузка штамповок из титана.

— Увеличение реализации штамповок из легированной и нержавеющей марок стали для авиационной отрасли стало возможным благодаря подписанию ряда новых контрактов. В рамках этих контрактов наша продукция применялась при производстве шасси, гидроцилиндров и других гидроагрегатов для летательных аппаратов, — пояснил управляющий директор ПАО «Уралкуз» Виктор Маценко.

Производство жаропрочных дисков выросло благодаря контракту с ПАО «Кузнецов» (г. Самара). «Уралкуз» выполнил заказ на поставку жаропрочных дисков на двигатели самолетов дальней авиации Ту-160.

Всего за 2019 год «Уральская кузница» изготовила и отгрузила 108 тыс. тонн товарной продукции.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU