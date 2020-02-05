Бабушка разрешила сожителю изнасиловать 9-летнюю внучку в Челябинской области
Вопиющий случай произошел в Озерске, где 49-летняя бабушка решила заняться половым просвещением малолетней внучки. Она устроила девочке урок теории, а потом заставила школьницу закрепить все на практике.
— Женщину и ее 44-летнего сожителя подозревают в двух эпизодах развращения школьницы, — сообщает источник КП-Челябинск в следственных органах.
В 2017-м году 9-летняя девочка пришла в гости к бабушке. В гостях у той был сожитель. Оба взрослых находились в состоянии алкогольного опьянения. Молодая бабушка уговорила сожителя заняться сексом прямо при девочке, а потом дала разрешение своему другу изнасиловать девочку, чтобы та «закрепила теорию на практике».
Во второй раз сожитель женщины изнасиловал девочку в 2019-м году, когда ребенку было 11 лет. После этого школьница рассказала все маме. По данным следствия, семья ребенка благополучная. Опустившаяся только бабушка.
Преступления расследовал Следственный комитет Озерска. Обвинение бабушке и ее сожителю уже предъявлено. Обоим грозят от 12 до 20 лет заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU