Бабушка разрешила сожителю изнасиловать 9-летнюю внучку в Челябинской области

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:04:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Вопиющий случай произошел в Озерске, где 49-летняя бабушка решила заняться половым просвещением малолетней внучки. Она устроила девочке урок теории, а потом заставила школьницу закрепить все на практике.

— Женщину и ее 44-летнего сожителя подозревают в двух эпизодах развращения школьницы, — сообщает источник КП-Челябинск в следственных органах.

В 2017-м году 9-летняя девочка пришла в гости к бабушке. В гостях у той был сожитель. Оба взрослых находились в состоянии алкогольного опьянения. Молодая бабушка уговорила сожителя заняться сексом прямо при девочке, а потом дала разрешение своему другу изнасиловать девочку, чтобы та «закрепила теорию на практике».

Во второй раз сожитель женщины изнасиловал девочку в 2019-м году, когда ребенку было 11 лет. После этого школьница рассказала все маме. По данным следствия, семья ребенка благополучная. Опустившаяся только бабушка.

Преступления расследовал Следственный комитет Озерска. Обвинение бабушке и ее сожителю уже предъявлено. Обоим грозят от 12 до 20 лет заключения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем резонансного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU