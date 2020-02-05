Многодетный отец рассказал, за что убил жену-воспитателя в Челябинской области

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:15:57+03:00

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Гибель 36-летней Оксаны Садыковой потрясла сначала Троицк, а потом и всю область. В июле 2019 года на женщину напал законный супруг Тимур. Он подкараулил суженную в подъезде и несколько раз ударил ее ножом. Так как все это происходило на глазах вездесущих свидетелей, мужчину тут же задержали. Переложить вину на кого-то еще ему не удалось.

По словам близких женщины и по признаниям самого Тимура, супруги стояли на грани развода. А чуть раньше Оксана подала на алименты. Приставы насчитали мужчине стотысячный долг.

Тимур и раньше поднимал руку на свою жену, а на этот раз был подвыпившим и обозленным. Угрожая ножом, он пытался избежать развода.

Уголовное дело на этой неделе начал разбирать Троицкий районный суд.

У пары остались три несовершеннолетних ребенка: 17-летняя дочь-инвалид, 10-летний сын и пятилетняя дочка. После гибели матери все они живут с бабушкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU