2020-02-06T04:04:33+03:00
Общество

«Ей просто не везло!»: жители Челябинска вступились за мать, у которой забрали в детдом пятерых детей

Но некоторые считают, что возвращать ей ребятишек нельзя ни в коем случае [Первый отклик]
Ирина КАРЕЛИНА
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Валентина каждый день навещает детей в детском доме. Фото: кадр из телепрограммы &quot;Мужсккое и женское&quot;.Валентина каждый день навещает детей в детском доме. Фото: кадр из телепрограммы "Мужсккое и женское".
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Читатели КП-Челябинск обсуждают героиню материала «Чуть крыша не поехала!»: в Челябинске у матери забрали в детдом пятерых детей». Сначала Валентина Алексаночкина лишилась одного ребенка. Потом второго. Но запаниковала она, когда забрали всех.

Летом 2019 года трое малолетних ребятишек ушли гулять и домой уже не вернулись. Детей нашла полиция: на пруду поздно вечером без взрослых. Сейчас они в детдоме, а Валентина пытается их вернуть. Вот что пишут по этому поводу челябинцы на нашем сайте и в соцсетях.

Ирина:

— Отобрать, конечно, проще. Но почему бы органам соцзащиты не помочь матери и сохранить семью? Я понимаю еще, когда сами горе-родители отказываются от детей. Тогда детдом — единственный вариант. Но тут женщина сама хочет растить своих детей.

Надежда:

— Судя по всему, ей просто не везло по жизни. Поехала в столицу, устроиться там не получилось… Сколько таких же, как она! Детям с мамой лучше. Они сбегают с детдомов к матерям, даже если те пьют.

Энни:

— Зря опека хочет отозвать свой иск. Таким кукушкам нельзя иметь детей!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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