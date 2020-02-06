Осужденный на четыре года глава района в Челябинской области потерял должность

6 Февр. 2020 2020-02-06T07:36:04+03:00

Однако вернуться в органы власти он может спустя два года

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Исрафиль Валишин, которому дали четыре года колонии из-за махинаций с землей на берегу Увильдов, покинул пост главы Аргаяшского района. Решение об отставке в среду, 5 февраля, одобрило районное Собрание депутатов.

В 2011-2013 годах Исрафиль Валишин выдал разрешение на строительство десяти домов в защитных лесах и охранной зоне памятника природы — заповедного озера Увильды. Таким образом государству был причинен ущерб в размере более 2,5 млн. рублей.

На прошлой неделе Валишин получил четырехлетний условный срок. Экс-чиновнику запрещено занимать должности в органах власти в течение двух лет. Также суд арестовал имущество Валишина: дом, два земельных участка и счет в банке.

Исполнять обязанности главы Аргаяшского района временно будет бывший заместитель Валишина по вопросам экономического развития Игорь Ишимов.

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ИСТОЧНИК KP.RU