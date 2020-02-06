Водитель, угробивший на дороге директора «Руслады», выслушал приговор в Челябинской области

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:33:00+03:00

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Директор известного кондитерского предприятия «Руслада» Алишах Сулейманов погиб 15 октября 2019 года. Обстоятельства смерти были достаточно очевидны: его личный водитель не справился с управлением на мокрой после дождя дороге. Теперь эту версию подтвердил суд и огласил виновнику приговор.

— В суде установлено, что обвиняемый, двигаясь со скоростью около 120 км/ч, не принял во внимание закругления дорожной части и мокрое дорожное покрытие, поэтому не справился с управлением — машина вылетела в кювет. Там «Тойота Ленд Крузер» неоднократно перевернулась. А пассажир, который являлся директором крупного предприятия, получил травмы и скончался на месте, — сообщает старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Городской суд города Пласт признал водителя виноватым в нарушении правил, которое повлекло по неосторожности смерть человека, и приговорил его к полутора годам колонии-поселения. На тот же срок личный водитель Алишаха Сулейманова лишен водительских прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU