2020-02-06T10:17:33+03:00
Общество

Соцсети предложили номинировать на Нобелевскую премию не Грету Тунберг, а Чистомэна из Челябинска

По их мнению, челябинский активист может похвастаться реальными делами, а не пустым красноречием
Валентина ВАГАНОВА
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Чистомэн убирает стихийные свалки и борется с засильем рекламы в Челябинске.Чистомэн убирает стихийные свалки и борется с засильем рекламы в Челябинске.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Соцсети всколыхнула новость — шведскую экоактивистку Грету Тунберг повторно номинировали на Нобелевскую премию. Многих пользователей возмутило это решение. Они считают, награды достойны те, кто делает реальные дела, а не просто выступает на митингах. И предложили кандидатуру Артура Матис-СиразееваЧистомэна из Челябинска. Он убирает стихийные свалки, борется с незаконной рекламой и вдохновляет других на эти действия. Об этом сообщает издание «Челябинск Сегодня».

— У нас же есть свой боец за экологию и чистоту, который в отличие от некоторых школьниц реально что-то делает, а не просто языком на камеру чешет. Даешь «нобелевку» Чистомену!», — пишут пользователи развлекательного портала «Пикабу».

— Как по мне Чистомен — это как раз гениальная идея. Мотивация социума к поддержанию чистоты используя современные методы (интернет, флешмобы, узнаваемые образы). Куда более достойно.

Однако не все согласились с таким предложением, некоторые считают, что и челябинский активист не дотягивает до Нобелевской премии мира.

У Артура Матис-Сиразеев все-таки есть награда. В прошлом году он получил медаль «Спешите делать добро!» в номинации «Экология души» от уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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