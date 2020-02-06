Минобр объяснил, почему родители будущих первоклашек в Копейске ночевали у дверей школ

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:47:49+03:00

В Копейске не хватает школ, часть ребят учатся далеко от дома. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В минувшую субботу, 1 февраля, на Южном Урале началась запись в первые классы. Чтобы определить чадо в нужную школу, родители из Копейска занимали очередь с вечера. Почему так случилось, со ссылкой на министерство образования региона объяснил «Медиазавод».

В Копейске не хватает школ. И пока существует такая ситуация, некоторым детям придется учиться далеко от дома.

— Если родители не попали в школу, которая находится рядом с домом, потому что классы уже переполнены, нужно обращаться в управление образования города. Оно должно подобрать ближайшую школу либо организовать подвоз ребенка с сопровождающими. В Копейске такая практика есть. Она необходима, потому что дети не должны ехать на другой конец города сами, — пишет «Медиазавод».

Впрочем, даже ночное дежурство не гарантирует, что ребенок попадет в нужную школу. Мест может не оказаться, очередь могут потеснить льготники. Преимущества при поступлении в первый класс есть у тех детей, чьи родители, например, работают в МВД, УФСИН, следственном комитете, суде.

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