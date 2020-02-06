Прокуратура проверила жалобу на поборы в 148-й школе Челябинска

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:19:34+03:00

Не все готовы помогать школе и на просьбы о помощи жалуются публично. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Житель Челябинска пожаловался в социальных сетях, что при записи в первый класс в школе № 148 Челябинска раздают квитанции на добровольные взносы. После огласки истории в социальных сетях школу проверила прокуратура.

Факт сбора денег не подтвердился, но директору школы объявили предостережение: пока идет приемная компания в школу, то есть 1 февраля по 5 сентября, руководство учебного заведения не должно обращаться к родителям с такими просьбами. Когда ребята будут зачислены в школу, а значит, между школой и мамами-папами установятся договорные отношения, школа все-таки сможет принимать помощь родителей, но только на добровольной основе.

Жаловаться на поборы в других школах области можно в прокуратуру, а также в местные органы образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU