Рецепт борьбы с коронавирусом из Челябинска: соцсети высмеяли учения в аэропорту с ветошью у трапа и «буханками»

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:25:02+03:00

В минздраве ответили на колкости горожан [Первый отклик]

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В челябинском аэропорту 5 февраля прошли учения по эвакуации пассажиров с подозрением на коронавирус. По легенде в Челябинск прилетели двое заразившихся.

Учения серьезные, угроза реально существует — вирус уже проник в Россию. Но некоторых горожан репетиция встречи с ним позабавила. В соцсетях они посмеялись, что у трапа постелили ветошь, а дезинфекторы приехали на УАЗе.

— Через «буханку» ни один вирус не пройдет, — иронизируют челябинцы.

— Тряпочка у трапа, машины-буханки и медики, завернутые в одноразовые простыни. Все это напоминает кадры их фильмов про Чернобыль, когда пожарных бросали как слепых котят тушить горящий реактор, — написала читательница КП-Челябинск в комментариях под статьей.

— Чего не с хлебом-солью встречали?

В областном минздраве объяснили, почему был задействован именно УАЗ.

— Санитарный транспорт для перевозки пациентов с инфекционными заболеваниями требует специальной обработки. Машины отечественного производства проходят режим дезинфекции и являются крайне устойчивыми к частым обработкам спецсредствами. Они пригодны к эксплуатации, надежные, в хорошем состоянии. Использовать линейные автомобили скорой помощи, которые выезжают к пациентам, нецелесообразно. Либо машина не сможет выйти на линию до тех пор, пока не пройдет длительную санобработку. А время, в контексте оказания медицинской помощи, идет порою на секунды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/758859" frameborder="0"></iframe> Учения в аэропорту Челябинска.Валентина ВАГАНОВА

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