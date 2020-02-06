2020-02-06T13:25:02+03:00
Общество

Рецепт борьбы с коронавирусом из Челябинска: соцсети высмеяли учения в аэропорту с ветошью у трапа и «буханками»

В минздраве ответили на колкости горожан [Первый отклик]
Валентина ВАГАНОВА
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УАЗы выпускают с 1965 года.УАЗы выпускают с 1965 года.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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В челябинском аэропорту 5 февраля прошли учения по эвакуации пассажиров с подозрением на коронавирус. По легенде в Челябинск прилетели двое заразившихся.

Учения серьезные, угроза реально существует — вирус уже проник в Россию. Но некоторых горожан репетиция встречи с ним позабавила. В соцсетях они посмеялись, что у трапа постелили ветошь, а дезинфекторы приехали на УАЗе.

— Через «буханку» ни один вирус не пройдет, — иронизируют челябинцы.

— Тряпочка у трапа, машины-буханки и медики, завернутые в одноразовые простыни. Все это напоминает кадры их фильмов про Чернобыль, когда пожарных бросали как слепых котят тушить горящий реактор, — написала читательница КП-Челябинск в комментариях под статьей.

— Чего не с хлебом-солью встречали?

В областном минздраве объяснили, почему был задействован именно УАЗ.

— Санитарный транспорт для перевозки пациентов с инфекционными заболеваниями требует специальной обработки. Машины отечественного производства проходят режим дезинфекции и являются крайне устойчивыми к частым обработкам спецсредствами. Они пригодны к эксплуатации, надежные, в хорошем состоянии. Использовать линейные автомобили скорой помощи, которые выезжают к пациентам, нецелесообразно. Либо машина не сможет выйти на линию до тех пор, пока не пройдет длительную санобработку. А время, в контексте оказания медицинской помощи, идет порою на секунды.

Учения в аэропорту Челябинска.Валентина ВАГАНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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