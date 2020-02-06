2020-02-06T17:32:11+03:00
Общество

Невыдачу тест-полосок для челябинских диабетиков проверит прокуратура

К решению вопроса подключилась вице-губернатор Ирина Гехт
Андрей Москвичев
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Проверка находится на личном контроле первого прокурора областиПроверка находится на личном контроле первого прокурора областиФото: Евгения ГУСЕВА
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Скандал с невыдачей экспресс-полосок для измерения уровня глюкозы в Челябинске приобретает новый оборот: областная прокуратура объявила собственную проверку. Матери девочки-диабетика предложили привозить дочь на тесты в больницу.

— По поручению первого заместителя прокурора области ведомством организована проверка информации из СМИ, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, о проблеме высказалась вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Чиновницей инициирована инспекция детских медучреждений. Региональный минздрав проверит обеспеченность больниц в оборудовании для диабетиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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