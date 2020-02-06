Невыдачу тест-полосок для челябинских диабетиков проверит прокуратура

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:32:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Скандал с невыдачей экспресс-полосок для измерения уровня глюкозы в Челябинске приобретает новый оборот: областная прокуратура объявила собственную проверку. Матери девочки-диабетика предложили привозить дочь на тесты в больницу.

— По поручению первого заместителя прокурора области ведомством организована проверка информации из СМИ, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, о проблеме высказалась вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Чиновницей инициирована инспекция детских медучреждений. Региональный минздрав проверит обеспеченность больниц в оборудовании для диабетиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU