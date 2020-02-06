Невыдачу тест-полосок для челябинских диабетиков проверит прокуратура
Скандал с невыдачей экспресс-полосок для измерения уровня глюкозы в Челябинске приобретает новый оборот: областная прокуратура объявила собственную проверку. Матери девочки-диабетика предложили привозить дочь на тесты в больницу.
— По поручению первого заместителя прокурора области ведомством организована проверка информации из СМИ, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Кроме того, о проблеме высказалась вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Чиновницей инициирована инспекция детских медучреждений. Региональный минздрав проверит обеспеченность больниц в оборудовании для диабетиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU