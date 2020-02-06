У двух китайцев в Челябинской области нашли признаки коронавируса

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:06:48+03:00

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В Челябинской области госпитализировали двух китайцев с признаками коронавируса. Информацию подтверждают в региональном минздраве.

Семья из КНР приехала в село Злоказово еще в январе. 4 февраля глава семейства обратился к врачам-иммунологам за помощью: у жены и сына были признаки, схожие с симптомами коронавируса. При этом их не наблюдалось у самого мужчины и его переводчика, который также приехал из Китая.

— 4 февраля двое заболевших были осмотрены врачом-инфекционистом, диагноз у мамы и ребенка- «фарингит легкой степени», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения.

Сейчас женщина с сыном госпитализированы в городскую больницу №2 в Миассе. У граждан берут анализы, чтобы подтвердить отсутствие инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU