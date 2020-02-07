В Челябинске ребенка госпитализировали по подозрению на коронавирус

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:25:02+03:00

Во время госпитализации пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию врачи облачаются в спецкостюмы. Фото: Валентина ВАГАНОВА

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Ребенок из челябинской семьи, вернувшейся из Китая, вечером 6 февраля госпитализирован в инфекционное отделение детской больницы № 8 на ул. Дружбы. Очевидцы транспортировки девочки сообщают, что медики прибывшей по вызову бригады были одеты в защитные костюмы.

В минздраве информацию не подтвердили, однако, уточнили, что под наблюдением медиков находятся 182 человека, прибывшие в регион из КНР, где распространяется коронавирусная инфекция. В том числе — 69 граждан Китая. Остальные — жители Челябинской области. Инкубационный период болезни — 14 дней, потому сейчас врачей Южного Урала особенно интересует состояние здоровья тех, кто прилетел из Поднебесной 25 января.

С КНР Россию сейчас связывает один аэропорт — Шереметьево. Данные о пассажирах в региональный минздрав передают пограничники.

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ИСТОЧНИК KP.RU