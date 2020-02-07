2020-02-07T15:07:04+03:00
Общество

Бульдог из Челябинска рассекает на скейте и ведет блог в Instagram

На доске собака катается уже четыре года [фото]
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
У Сони есть своя доска, причем не хуже, чем у хозяина. Фото: hornews.comУ Сони есть своя доска, причем не хуже, чем у хозяина. Фото: hornews.com
Изменить размер текста:

Способности французского бульдога Сони поражают — собака ловко катается на скейте. Она уверенно встает лапками на доску, разгоняется и едет. А если на пути появляется препятствие, разворачивает скейт. Хозяин Дмитрий утверждает, что не учил Соню кататься: хвостатая освоила мастерство самостоятельно и гоняет уже четыре года.

Дмитрий сам больше 10 лет катается на скейте. Соня еще щенком начала присматриваться к его доске. Взбиралась на нее, пробовала отталкиваться, слезать.

— Летом я брал ее с собой в скейт-парк у памятника Курчатову. Она видела, что все катаются, и тоже начала вставать на доску. Мы с ребятами всегда бурно реагировали на Сонины успехи, это ее подстегивало, ей не хотелось отрываться от коллектива, — рассказал Дмитрий изданию Hornews.com.

Скейтбордистка со своим хозяином Дмитрием. Фото: hornews.com

Скейтбордистка со своим хозяином Дмитрием. Фото: hornews.com

Сейчас у четвероногой есть свой скейт, причем профессиональный, стоит около 7 тысяч рублей. Несмотря на то, что Соня катается четыре года, трюки она не выполняет — собаки физически не могут делать их.

Собака катается на скейте уже четыре года. Фото: hornews.com

Собака катается на скейте уже четыре года. Фото: hornews.com

Соня не первый в мире французский бульдог-скейтбордист. Например, в Лондоне есть бульдог Эрок, он звезда интернета. У челябинской скейтбордистки тоже появился своей аккаунт в Инстаграм. Пока подписчиков у Сони немного, но с ее способностями есть все шансы покорить интернет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бульдог из Челябинска рассекает на скейте и ведет блог в Instagram
В Челябинске студентов университета отправили на карантин
В Челябинске в подземном переходе упала и сломала руку женщина
ВТБ открыл «Уральским авиалиниям» кредитную линию объемом 2 миллиарда рублей
В Челябинске спор двух мужчин закончился стрельбой
В Челябинской области заметили одного из первых масонов России
«Словно живую пудрой обсыпали!»: команда кондитеров из Челябинской области испекла статую в шоколаде
В Челябинской области медики в спецформе перепугали людей
В Челябинске руководство финансового кооператива подозревается в воровстве
Отменят ли «Лыжню России-2020» в Челябинске из-за карантина
В Челябинской области лихачка за рулем лишила жизни двух человек
В Челябинской области в тюрьму угодил «черный лесоруб»
В Челябинске заместитель мэра по городской среде гулял по сугробам в центре
«Космические» трамваи из Челябинской области высмеял «Вечерний Ургант»
В Челябинске ребенка госпитализировали по подозрению на коронавирус
В Челябинске продается вековой особняк с пабом
В Челябинской области один человек умер от гриппа
В Челябинске 182 человека врачи наблюдают из-за коронавирусной инфекции
В Челябинске детей и подростков от гриппа спасает карантин