Бульдог из Челябинска рассекает на скейте и ведет блог в Instagram

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:07:04+03:00

У Сони есть своя доска, причем не хуже, чем у хозяина. Фото: hornews.com

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Способности французского бульдога Сони поражают — собака ловко катается на скейте. Она уверенно встает лапками на доску, разгоняется и едет. А если на пути появляется препятствие, разворачивает скейт. Хозяин Дмитрий утверждает, что не учил Соню кататься: хвостатая освоила мастерство самостоятельно и гоняет уже четыре года.

Дмитрий сам больше 10 лет катается на скейте. Соня еще щенком начала присматриваться к его доске. Взбиралась на нее, пробовала отталкиваться, слезать.

— Летом я брал ее с собой в скейт-парк у памятника Курчатову. Она видела, что все катаются, и тоже начала вставать на доску. Мы с ребятами всегда бурно реагировали на Сонины успехи, это ее подстегивало, ей не хотелось отрываться от коллектива, — рассказал Дмитрий изданию Hornews.com.

Скейтбордистка со своим хозяином Дмитрием. Фото: hornews.com

Сейчас у четвероногой есть свой скейт, причем профессиональный, стоит около 7 тысяч рублей. Несмотря на то, что Соня катается четыре года, трюки она не выполняет — собаки физически не могут делать их.

Собака катается на скейте уже четыре года. Фото: hornews.com

Соня не первый в мире французский бульдог-скейтбордист. Например, в Лондоне есть бульдог Эрок, он звезда интернета. У челябинской скейтбордистки тоже появился своей аккаунт в Инстаграм. Пока подписчиков у Сони немного, но с ее способностями есть все шансы покорить интернет.

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ИСТОЧНИК KP.RU