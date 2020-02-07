В Челябинске в очередной раз закрыли главный ледовый городок

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:39:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Выходные у детей пройдут без ледяных горок: городок на площади Революции в Челябинске вновь закрывают. В этот раз до 10 февраля.

Пресс-служба мэрии также просит не нарушать запрет. Это может быть опасно для здоровья. Кроме того, внутри снова будет дежурить охрана, которая будет следить за соблюдением запрета.

Ранее городок уже закрывали для посещения из-за теплой погоды. В этот раз запрет также может быть связан с резкими перепадами температур.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU