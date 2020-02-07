2020-02-07T16:39:05+03:00
Общество

В Челябинске в очередной раз закрыли главный ледовый городок

Из-за теплой погоды горки начали демонтировать
Андрей Москвичев
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Городок закроют на выходныеГородок закроют на выходныеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Выходные у детей пройдут без ледяных горок: городок на площади Революции в Челябинске вновь закрывают. В этот раз до 10 февраля.

Пресс-служба мэрии также просит не нарушать запрет. Это может быть опасно для здоровья. Кроме того, внутри снова будет дежурить охрана, которая будет следить за соблюдением запрета.

Ранее городок уже закрывали для посещения из-за теплой погоды. В этот раз запрет также может быть связан с резкими перепадами температур.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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