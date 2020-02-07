Антракт был недолгим: челябинские антимонопольщики возобновили торги по ремонту театра

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:36:08+03:00

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УФАС Челябинска возобновили торги по установке подсветки на здании Молодежного театра. Ранее на аукцион пожаловалась компания из Барнаула из-за неточных положений контракта.

Антимонопольщики пришли к выводу, что в положении о штрафах действительно не оговорены санкции в случае плохо выполненных работ. Теперь заказчику предстоит внести эти изменения в контракт будущему победителю аукциона.

Цена на установку подсветки вернулась к первоначальной. До объявления итогов первых торгов она составляла чуть меньше девяти миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU