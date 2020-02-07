Антракт был недолгим: челябинские антимонопольщики возобновили торги по ремонту театра
УФАС Челябинска возобновили торги по установке подсветки на здании Молодежного театра. Ранее на аукцион пожаловалась компания из Барнаула из-за неточных положений контракта.
Антимонопольщики пришли к выводу, что в положении о штрафах действительно не оговорены санкции в случае плохо выполненных работ. Теперь заказчику предстоит внести эти изменения в контракт будущему победителю аукциона.
Цена на установку подсветки вернулась к первоначальной. До объявления итогов первых торгов она составляла чуть меньше девяти миллионов рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU