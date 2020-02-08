8 Февр. 2020 2020-02-08T10:27:52+03:00

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Авария с участием сразу нескольких автомобилей, полностью перегородившая дорогу, случилась на выезде из Копейска в сторону Челябинска. Грузовик, самосвал, две легковушки — все смешалось в одной железной куче. ДТП произошло 8 февраля в 9 часов утра. Образовалась длинная пробка. Не то что проехать, даже пройти пешком был сложно.

Массовое ДТП в Челябинской области парализовало движение.Еще больше видео про Копейск тут: vk.com/chel_kop vk.com/chel_kop vk.com/chel_kop

О причинах аварии и наличии пострадавших пока неизвестно. На месте работают сотрудники ГИБДД. К полудню движение было восстановлено. Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях о страшном гололеде на дороге.

— Зачем так лететь? Скользко же! — возмущены подписчики паблика «Копейск [В]Теме».

— Это же надо на прямой ровной дороге такую кучу собрать! Да это талант, достойный награды в виде повторного обучения в автошколе, — прокомментировал Николай Николаев.

Массовое ДТП в Челябинской области парализовало движение. Фото: vk.com/chel_kop

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ИСТОЧНИК KP.RU