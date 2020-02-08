2020-02-08T12:12:32+03:00
Общество

«Скоро все закончится!»: Ирина Гехт прокомментировала ажиотаж вокруг карантинного центра в Челябинской области

Коронавирус пока не добрался до региона
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Карантинный центр расположился на базе социально-оздоровительного центра "Тополек" в Варне. Фото: варна74.рфКарантинный центр расположился на базе социально-оздоровительного центра "Тополек" в Варне. Фото: варна74.рф
Изменить размер текста:

Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт высказалась на своей странице в Facebook о ситуации с коронавирусом и карантинным пунктом, открытым в Варне.

— К вопросу о вчерашнем ажиотаже в Варне. В соответствие с приказом Роспотребнадзора для граждан, прибывающих из Китая и имеющих вид на жительство в России, предусмотрены карантинные мероприятия. А именно — нахождение в пунктах временного размещения в течение 14 дней, — написала Ирина Альфредовна.

Она подчеркнула, что речь идет о здоровых людях, которые находятся на карантине. Людей с признаками заболевания госпитализируют в инфекционные отделения больниц.

— Сегодня на территории области нет ни одного случая коронавируса. Все меры, предпринимаемые регионом, носят профилактический характер, — пояснила вице-губернатор. — Берегите себя, соблюдая элементарные профилактические мероприятия. Уверена, что в ближайшие одну — две недели все закончится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карантинный центр для прибывающих в Челябинскую область из Китая открыли в Варне

Местный жители — в панике (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионера с листовками, оскорбляющими власть, задержали в Челябинске
«Скоро все закончится!»: Ирина Гехт прокомментировала ажиотаж вокруг карантинного центра в Челябинской области
Чиновник из Челябинска стал заместителем министра строительства и ЖКХ РФ
Карантинный центр для прибывающих в Челябинскую область из Китая открыли в Варне
Массовое ДТП в Челябинской области парализовало движение
В Челябинске выбрали нового ректора УралГУФК
В аэропорту Челябинска за одно утро задержали вылет 19 самолетов
Зараженные киви нашли в Челябинске
Бухгалтеры обокрали школу в Челябинской области почти на полмиллиона рублей
Девушку из Китая госпитализировали в Челябинске
Мужчина из Челябинска изнасиловал водителя такси
Почтальонов Челябинской области оденут в ботинки для альпинистов
Антракт был недолгим: челябинские антимонопольщики возобновили торги по ремонту театра
В Челябинске педофил разделся перед школьницей в маршрутке