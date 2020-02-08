«Скоро все закончится!»: Ирина Гехт прокомментировала ажиотаж вокруг карантинного центра в Челябинской области

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:12:32+03:00

Коронавирус пока не добрался до региона

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Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт высказалась на своей странице в Facebook о ситуации с коронавирусом и карантинным пунктом, открытым в Варне.

— К вопросу о вчерашнем ажиотаже в Варне. В соответствие с приказом Роспотребнадзора для граждан, прибывающих из Китая и имеющих вид на жительство в России, предусмотрены карантинные мероприятия. А именно — нахождение в пунктах временного размещения в течение 14 дней, — написала Ирина Альфредовна.

Она подчеркнула, что речь идет о здоровых людях, которые находятся на карантине. Людей с признаками заболевания госпитализируют в инфекционные отделения больниц.

— Сегодня на территории области нет ни одного случая коронавируса. Все меры, предпринимаемые регионом, носят профилактический характер, — пояснила вице-губернатор. — Берегите себя, соблюдая элементарные профилактические мероприятия. Уверена, что в ближайшие одну — две недели все закончится.

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ИСТОЧНИК KP.RU