«Скоро все закончится!»: Ирина Гехт прокомментировала ажиотаж вокруг карантинного центра в Челябинской области
Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт высказалась на своей странице в Facebook о ситуации с коронавирусом и карантинным пунктом, открытым в Варне.
— К вопросу о вчерашнем ажиотаже в Варне. В соответствие с приказом Роспотребнадзора для граждан, прибывающих из Китая и имеющих вид на жительство в России, предусмотрены карантинные мероприятия. А именно — нахождение в пунктах временного размещения в течение 14 дней, — написала Ирина Альфредовна.
Она подчеркнула, что речь идет о здоровых людях, которые находятся на карантине. Людей с признаками заболевания госпитализируют в инфекционные отделения больниц.
— Сегодня на территории области нет ни одного случая коронавируса. Все меры, предпринимаемые регионом, носят профилактический характер, — пояснила вице-губернатор. — Берегите себя, соблюдая элементарные профилактические мероприятия. Уверена, что в ближайшие одну — две недели все закончится.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Карантинный центр для прибывающих в Челябинскую область из Китая открыли в Варне
Местный жители — в панике (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU