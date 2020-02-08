Карантин спорту не помеха: на старт «Лыжни России-2020» вышли тысячи челябинцев
8 февраля в столице Южного Урала прошли 38-е Всероссийские массовые забеги. Старт и финиш — на площадке легкоатлетического комплекса им. Елесиной.
Один из главных организаторов «Лыжни России» в Челябинской области директор региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Александр Беленков отметил, что карантин по гриппу и ОРВИ, который объявлен в областном центре и во многих городах области, запрещает проводить соревнования и тренировки только в закрытых помещениях . На открытом воздухе нет никаких проблем.
— Школьники, наверняка, устали сидеть в четырех стенах, и с удовольствием пришли пробежать «Лыжню России». Пришли целыми классами и бежали в забегах со своими районами. Тем более, длина дистанции доступна по протяженности — всего 2020 метров, — сказал Александр Беленков.
Самому юному участнику «Лыжни России» — 3 года, самому пожилому — 88.
В Челябинской области на старт «Лыжни России» в 43 муниципалитетах вышли более 20 тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU