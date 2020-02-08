2020-02-08T18:14:49+03:00
Общество

На месте смертельного ДТП в Челябинске повесили табличку с напоминанием

Надпись обсуждают в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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Табличка на месте аварии. Фото: vk.com/chel_dtpТабличка на месте аварии. Фото: vk.com/chel_dtp
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В январе под колесами маршрутки погибла жительница Копейска. Это произошло на границе Копейска и Челябинска, прямо у поста ДПС. Напомним, автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. Водитель оправдывался, что не заметил ее в темноте. На месте ДТП повесили такую табличку: «20 января 2020 года на этом месте была сбита насмерть 56-летняя Светлана Васильевна».

А дальше на табличке напечатано такое послание:

«Она могла бы быть жива, но в нашем городе:

* автомобили могут безнаказанно ездить со скоростью до 80 км/ч, а за скорость до 100 км/ч водитель получит штраф всего 250 рублей;

* пешеходные переходы не оборудованы островками безопасности и плохо освещены;

* чиновники создают иллюзию безопасности вместо того, чтобы спасать жизни.

Требуйте безопасных улиц!»

Фото таблички выложили в группе «На дорогах Челябинска 74» в ВК. Подписчики паблика отметили, что стоило бы приписать еще и напоминания для пешеходов. Они часто выскакивают на дорогу, не глядя по сторонам. И не носят светоотражающие элементы на одежде, из-за чего вечером или ранним утром их практически не видно на дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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