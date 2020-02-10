Китайцы, помещенные на карантин под Челябинском, оказались здоровы

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:01:38+03:00

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Можно выдохнуть: все шестеро граждан Китайской народной республики, которых поместили под карантин в санатории Утес под Челябинском, оказались здоровы. Об этом сообщает региональный минздрав.

Ранее жители поселка Ужевка высказились против открытия карантинного центра под своими окнами. Люди были недовольны организованностью врачей настолько, что начали собирать подписи против размещения китайцев в санатории.

Сейчас все граждане КНР, которые были в «Утесе», перевезены министерством здравоохранения в другие медучреждения. Там за их состоянием будут следить около двух недель.

ПОДРОБНЕЕ О СИТУАЦИИ В УТЕСЕ

Под Челябинском закрыли карантинный центр по коронавирусу после протеста местных жителей. Предполагалось, что сюда будут на 14 дней селить граждан Китая, которые прибывают с родины в Челябинскую область (далее)

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ИСТОЧНИК KP.RU