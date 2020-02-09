Жители поселков под Челябинском подняли бунт против карантинных центров коронавируса для китайцев

Ясный воскресный полдень 9 февраля не предвещал беды. На площадь перед администрацией крупного поселка Рощино в получасе езды от Челябинска пришли несколько человек. На повышенных тонах люди обсуждали последние новости: в селе Ужевка по соседству открыли карантинный центр.

До жилых домов от забора — сотня метров. По задумке властей, сюда должны свозить вернувшихся из Китая. В основном это граждане КНР, которые имеют вид на жительство в Челябинской области и недавно вернулись с родины.

— Новость кинули по местным чатам, и стал собираться народ. Вскоре приехал глава села, чиновники из правительства Челябинской области. Стали объяснять, что карантинные пункты нужны, ничего страшного в них нет, — рассказали КП-Челябинск местные жители.

В кадр площадь у администрации Рощино, куда съехались журналисты, прознав о несанкционированном митинге.Фото: СОЦСЕТИ

Через час после начала сбора на месте были полсотни человек. Градус общения с чиновниками накалялся. Проговорив пару часов на морозе, недовольные стали расходиться. Но лишь на время: чтобы вскоре собраться у ворот карантинного центра.

ЗАБЛОКИРОВАЛИ ВОРОТА

Размещать китайцев решили в детском санатории «Утес». Сейчас там нет отдыхающих, стоит пустой. Накануне туда доставили первого китайца, а 9 февраля привезли еще пятерых. Еще одну машину с мигрантами на территорию не пустили.

Так выглядят ворота карантинного центра. Фото: Александр Самарин

В редакцию КП-Челябинск местные жители прислали ролик. Записали, как живым щитом встали у ворот санатория и не пропустили легковушку с красным крестом.

Спустя несколько часов после первого сбора в Рощино протестующие стали стягиваться к карантинном центру. Дорогу в лесу заставили машинами, чтобы не мог проехать другой транспорт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/759684" frameborder="0"></iframe> Не пускают машину в Рощино.

— В СМИ пишут, что мы сжечь его хотим. Это не так, но народ настроен крайне негативно. Мы не против китайцев, мы против той халатности, с которой организуют центр. Например, водитель медицинской машины, которую не пустили, был в обычной одежде. Никакого защитного костюма. Он даже маску надел, только когда увидел, что его на мобильники снимают, — рассказала КП-Челябинск очевидец Любовь Андреева.

ОТСТОЯЛИ, НО ДЕЖУРИТЬ БУДЕМ

Из чувства провинциальной солидарности жители ближайшего к Ужевке поселка Есаульского также устроили народный сход. Было решено ехать на подмогу к центру. У него тем временем начали собирать подписи. На мятых листах вмиг набралось за сотню автографов.

Подписи против карантинного центра.Фото: СОЦСЕТИ

Росло количество митингующих, а вслед за ним и представителей власти. Если утром к поселковой администрации пришел лишь участковый, то теперь на дорогах вокруг материализовались экипажи ГИБДД, подвезли десятки постовых. С людьми пытались общаться чиновники.

Росло количество митингующих, прибывало подкрепление силовиков.Фото: СОЦСЕТИ

Главным переговорщиком стал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

— Министр пообещал: «сегодня больше сюда никого не привезут, доставленных ранее шестерых человек заберут в ближайшее время». А также объяснил, что прибывшие китайцы — это жители Челябинской области, они имеют вид на жительство, работают здесь. Врачам важно встретить их и осмотреть. Цель карантинного центра — как и по всей России — наблюдать за состоянием их здоровья в течение двух недель, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/759704" frameborder="0"></iframe> Пообещали, что закроют карантинный центр.

— Невероятно, но у нас получилось! — ликуют жители Рощино в чатах. — Но ночное дежурство у санатория все же надо организовать… На всякий случай, чтобы не обманули.

В Минздраве не уточнили, куда денут китайцев из Ужевки. По информации КП-Челябинск, их перевезут в одну из городских больниц.

Сейчас один центр работает в Миассе. Там держат 15 человек. Еще один должен был появиться в Варненском районе Челябинской области. Однако местные также подняли бунт: пригрозили, что перекроют трассу. После этого в правительстве региона приняли решение свернуть карантинный центр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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