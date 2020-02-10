В Челябинске ищут детей-ровесников падения метеорита
Исторический музей активно готовится к годовщине падения метеорита. 15 февраля пройдут викторины, квесты, лотереи и экскурсии, а также на мероприятие позовут детей, которым повезло родиться семь лет назад в этот самый день.
Как рассказали сотрудникам музея в ЗАГСе, всего 15 февраля 2013 года в Челябинской области на свет появилось 150 ребят, из которых почти треть проживает в областном центре. Это и побудило хранителей осколков метеорита провести встречу этих детей. В пресс-службе музея рассказали, что сейчас заявки прислали около 30 родителей.
Однако поиски еще не закончены. Сотрудники музея просят родителей детей, которые родились в день падения метеорита, обратиться к ним.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полтергейст: бронированный купол над Челябинским метеоритом распахнулся после визита язычников. Смотрительницы зала до сих пор в шоке (далее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU