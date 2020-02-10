В Челябинске ищут детей-ровесников падения метеорита

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:09:00+03:00

Самый крупный осколок как раз хранится в этом музее Фото: Александр ДЫБИН

В этом году ребятам исполнится по семь лет

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Исторический музей активно готовится к годовщине падения метеорита. 15 февраля пройдут викторины, квесты, лотереи и экскурсии, а также на мероприятие позовут детей, которым повезло родиться семь лет назад в этот самый день.

Как рассказали сотрудникам музея в ЗАГСе, всего 15 февраля 2013 года в Челябинской области на свет появилось 150 ребят, из которых почти треть проживает в областном центре. Это и побудило хранителей осколков метеорита провести встречу этих детей. В пресс-службе музея рассказали, что сейчас заявки прислали около 30 родителей.

Однако поиски еще не закончены. Сотрудники музея просят родителей детей, которые родились в день падения метеорита, обратиться к ним.

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ИСТОЧНИК KP.RU