Челябинцы сами смогут контролировать качество воздуха

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:31:04+03:00

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Региональное министерство экологии предложило челябинцам самим измерять качество воздуха. В лаборатории и на стационарные посты можно будет попасть в рамках просветительских экскурсий и собственноручно отобрать пробы, чтобы затем своими глазами увидеть цифры. Об этом сообщает городской телеграм-канал «Челябушка».

Таким способом ведомство намерено сделать акцент на независимости получаемых данных. Задумка ничем не хуже популярной концепции по самостоятельному приготовлению блюд в ресторанах.

— За всей паникой с коронавирусом челябинцы как-то сухо встретили новость. А ведь по градусу споров тема экологии у нас, как выяснилось, мало отличается от карантинной. Когда-то она служила поводом для митингов покрупнее народных сходов в Ужевке и Варне, — рассуждают авторы «Челябушки». — Дни открытых дверей это неплохо, но есть ощущение, что все, наконец, дано, когда уже не надо. К чему цифры? Доступными надо делать процессы снижения выбросов и очистки воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU