2020-02-10T11:53:56+03:00
Происшествия

В аварии катеров в Таиланде погибли дети из Челябинска

На острове Пхукет столкнулись два катера
Андрей Москвичев
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На одном из катеров были исключительно российские туристы. Фото: twitter.com/RuamduayНа одном из катеров были исключительно российские туристы. Фото: twitter.com/Ruamduay
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Утром 10 февраля на Пхукете при столкновении двух скоростных катеров погибли двое детей из Челябинской области. Информацию об инциденте сообщает издание «РИА-Новости» с ссылкой на посольство России в Таиланде.

— Больница, в которую доставили пострадавших в столкновении россиян, подтвердила гибель двух российских детей шести и 12 лет, — цитирует издание заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Пронина.

Инцидент произошел в канале, связывающем две основные гавани Пхукета. На катере, перевозившем погибших детей, ехало около 35 российских туристов, а также гид.

Есть сообщения о 21 пострадавших со стороны России. Несколько человек находятся в критическом состоянии. Все доставлены в местные больницы.

Момент столкновения двух катеров в Пхукете попал на видео.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ИНЦИДЕНТЕ

При столкновении катеров у Пхукета пострадали 20 россиян, два ребенка погибли. Информацию о происшествии у берегов таиландского острова подтвердили в посольстве [видео]

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ИСТОЧНИК KP.RU

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