В аварии катеров в Таиланде погибли дети из Челябинска
Утром 10 февраля на Пхукете при столкновении двух скоростных катеров погибли двое детей из Челябинской области. Информацию об инциденте сообщает издание «РИА-Новости» с ссылкой на посольство России в Таиланде.
— Больница, в которую доставили пострадавших в столкновении россиян, подтвердила гибель двух российских детей шести и 12 лет, — цитирует издание заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Пронина.
Инцидент произошел в канале, связывающем две основные гавани Пхукета. На катере, перевозившем погибших детей, ехало около 35 российских туристов, а также гид.
Есть сообщения о 21 пострадавших со стороны России. Несколько человек находятся в критическом состоянии. Все доставлены в местные больницы.
Момент столкновения двух катеров в Пхукете попал на видео.
ПОДРОБНЕЕ ОБ ИНЦИДЕНТЕ
При столкновении катеров у Пхукета пострадали 20 россиян, два ребенка погибли. Информацию о происшествии у берегов таиландского острова подтвердили в посольстве [видео]
К ЧИТАТЕЛЯМ
Знаете информацию об этом происшествии?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU