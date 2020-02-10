2020-02-10T13:11:55+03:00
Общество

Погибшие в Таиланде дети из Челябинской области отдыхали у бабушки

Их имена до сих пор не известны
Лидия ПЕСКОВА
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Канал довольно узкий. Оба катера старались держаться середины. Фото: pattayapeople.ru.Канал довольно узкий. Оба катера старались держаться середины. Фото: pattayapeople.ru.
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Шестилетняя девочка и 12-летний мальчик погибли в понедельник, 10 февраля, на Пхукете при столкновении двух прогулочный катеров. Имена детей пока не знают даже в органах соцзащиты Челябинской области. Перед тем, как их огласят, информацию нужно проверить, чтобы не было ни малейшей ошибки.

А пока в СМИ просочилась информация о семьей погибших.

По данным тайских СМИ, дети и их родители приехали в Таиланд погостить у своих бабушки с дедушкой. Именно с ними дети и плыли на катере в злополучный день. Взрослые выжили, но получили различные травмы. Бабушка и дедушка погибших госпитализированы.

По данным портала «Интерфакс-Туризм», столкновение катеров признано страховым случаем. Все пострадавшие вправе рассчитывать на компенсацию.

Инцидент произошел на канале, связывающем две основные гавани Пхукета. На катере, перевозившем погибших детей, ехали около 35 российских туристов с гидом.

Момент столкновения двух катеров в Пхукете попал на видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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