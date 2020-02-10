Погибшие в Таиланде дети из Челябинской области отдыхали у бабушки
Шестилетняя девочка и 12-летний мальчик погибли в понедельник, 10 февраля, на Пхукете при столкновении двух прогулочный катеров. Имена детей пока не знают даже в органах соцзащиты Челябинской области. Перед тем, как их огласят, информацию нужно проверить, чтобы не было ни малейшей ошибки.
А пока в СМИ просочилась информация о семьей погибших.
По данным тайских СМИ, дети и их родители приехали в Таиланд погостить у своих бабушки с дедушкой. Именно с ними дети и плыли на катере в злополучный день. Взрослые выжили, но получили различные травмы. Бабушка и дедушка погибших госпитализированы.
По данным портала «Интерфакс-Туризм», столкновение катеров признано страховым случаем. Все пострадавшие вправе рассчитывать на компенсацию.
Инцидент произошел на канале, связывающем две основные гавани Пхукета. На катере, перевозившем погибших детей, ехали около 35 российских туристов с гидом.
Момент столкновения двух катеров в Пхукете попал на видео.
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ИСТОЧНИК KP.RU