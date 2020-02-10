2020-02-10T17:25:32+03:00
Общество

Дедушке, которого приютила незнакомая семья, восстановили зрение

У пенсионера на левом глазу катаракта и глаукома
Андрей Москвичев
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Анатолия в семье Гулициных уже называют дедушкойАнатолия в семье Гулициных уже называют дедушкойФото: Андрей Москвичев
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74-летнему пенсионеру Анатолию Лещенко, которого под Новый год приютила тогда незнакомая семья Гулицыных, восстановили зрение. Раньше у мужчины почти не работал левый глаз.

У дедушки катаракта и глаукома, поэтому ему была необходима операция. После того, как Анатолию восстановили документы, необходимые для приема у врача, мужчина сдал все необходимые анализы и отправился на процедуру.

— Анатолия прооперировали на прошлой неделе. Пока меня к нему не пускают из-за карантина, но я говорила с ним по телефону и общалась с врачом. И дедушка, и врач говорят, что все хорошо. На этой неделе я поеду к нему в больницу и проверю, — рассказала изданию «Хорошие новости» приютившая мужчину Валентина Гулицина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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