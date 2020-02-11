В Челябинске отреставрируют храм Александра Невского на Алом Поле за полмиллиарда рублей

11 Февр. 2020 2020-02-11T06:48:32+03:00

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Власти объявили аукцион на реставрацию Храма Александра Невского на Алом поле. Это одна из знаковых достопримечательностей Челябинска, объект культурного наследия. На ремонт храма планируют потратить 464 миллиона рублей. Подрядчику предстоит отреставрировать не только фасад, но и внутреннее убранство.

Аукцион объявило федеральное Министерство культуры в лице учреждения «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Прием заявок продлится до 4 марта. Итоги торгов подведут 12 марта. Отремонтировать Храм Александра Невского должны до 2021 года.

СПРАВКА КП

Храм Александра Невского основан в 1911 году по проекту архитектора Александра Померанцева. Раньше в нем размещался зал камерной и органной музыки. Но в декабре 2013 года орган демонтировали. Здание храма является объектом культурного наследия Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU