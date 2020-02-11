2020-02-11T06:48:32+03:00
Общество

В Челябинске отреставрируют храм Александра Невского на Алом Поле за полмиллиарда рублей

Ремонтировать здание будут снаружи и внутри
Валентина ВАГАНОВА
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Храму Александра Невского более ста лет.Храму Александра Невского более ста лет.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Власти объявили аукцион на реставрацию Храма Александра Невского на Алом поле. Это одна из знаковых достопримечательностей Челябинска, объект культурного наследия. На ремонт храма планируют потратить 464 миллиона рублей. Подрядчику предстоит отреставрировать не только фасад, но и внутреннее убранство.

Аукцион объявило федеральное Министерство культуры в лице учреждения «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Прием заявок продлится до 4 марта. Итоги торгов подведут 12 марта. Отремонтировать Храм Александра Невского должны до 2021 года.

СПРАВКА КП

Храм Александра Невского основан в 1911 году по проекту архитектора Александра Померанцева. Раньше в нем размещался зал камерной и органной музыки. Но в декабре 2013 года орган демонтировали. Здание храма является объектом культурного наследия Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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