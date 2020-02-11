Власти рассказали, как помогут семье детей из Челябинска, погибших в Таиланде
Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова сообщила, какая помощь будет оказана семье Ярослава и Мирославы Л., погибших при столкновении катеров в Таиланде.
— Сейчас данные такие, что страховая компания, обеспечит перевозку... Не раньше, чем через 10 дней. Министр социальных отношений Ирина Буторина, сказала, что материальная помощь будет, размер, конечно, зависит в итоге от того, как сработает страховая компания. Кроме того, организована помощь психолога медицины катастроф МЧС, — рассказала Евгения Майорова.
Она также отметила, что ее помощь, как Уполномоченного, на сегодняшний день не требуется.
Напомним, власти провинции Пхукет, где произошла трагедия, пообещали родителям погибших детей компенсацию в миллион рублей за каждого ребенка. А также — по 40 тысяч долларов выплатит страховая компания.
Момент столкновения двух катеров в Пхукете попал на видео.
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ИСТОЧНИК KP.RU