2020-02-11T10:14:02+03:00
Общество

Власти рассказали, как помогут семье детей из Челябинска, погибших в Таиланде

Брат и сестра скончались при столкновении катеров в Пхукете
Валентина ВАГАНОВА
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Семья год назад переехала из Челябинска в Москву.Семья год назад переехала из Челябинска в Москву.Фото: СОЦСЕТИ
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Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова сообщила, какая помощь будет оказана семье Ярослава и Мирославы Л., погибших при столкновении катеров в Таиланде.

— Сейчас данные такие, что страховая компания, обеспечит перевозку... Не раньше, чем через 10 дней. Министр социальных отношений Ирина Буторина, сказала, что материальная помощь будет, размер, конечно, зависит в итоге от того, как сработает страховая компания. Кроме того, организована помощь психолога медицины катастроф МЧС, — рассказала Евгения Майорова.

Она также отметила, что ее помощь, как Уполномоченного, на сегодняшний день не требуется.

Напомним, власти провинции Пхукет, где произошла трагедия, пообещали родителям погибших детей компенсацию в миллион рублей за каждого ребенка. А также — по 40 тысяч долларов выплатит страховая компания.

Момент столкновения двух катеров в Пхукете попал на видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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