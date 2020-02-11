Власти рассказали, как помогут семье детей из Челябинска, погибших в Таиланде

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:14:02+03:00

Семья год назад переехала из Челябинска в Москву. Фото: СОЦСЕТИ

Брат и сестра скончались при столкновении катеров в Пхукете

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова сообщила, какая помощь будет оказана семье Ярослава и Мирославы Л., погибших при столкновении катеров в Таиланде.

— Сейчас данные такие, что страховая компания, обеспечит перевозку... Не раньше, чем через 10 дней. Министр социальных отношений Ирина Буторина, сказала, что материальная помощь будет, размер, конечно, зависит в итоге от того, как сработает страховая компания. Кроме того, организована помощь психолога медицины катастроф МЧС, — рассказала Евгения Майорова.

Она также отметила, что ее помощь, как Уполномоченного, на сегодняшний день не требуется.

Напомним, власти провинции Пхукет, где произошла трагедия, пообещали родителям погибших детей компенсацию в миллион рублей за каждого ребенка. А также — по 40 тысяч долларов выплатит страховая компания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/759780" frameborder="0"></iframe> Момент столкновения двух катеров в Пхукете попал на видео.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU