Что известно о погибших в Таиланде российских детях

У берегов таиландского острова Пхукет в понедельник, 10 февраля, столкнулись два туристических катера. На борту одного из них были российские туристы. Двое детей скончались, еще 20 наших соотечественников получили травмы.

По информации КП-Челябинск, погибшие — брат и сестра, 12-летний Ярослав и 6-летняя Мирослава Л. Дети отдыхали в Таиланде с бабушкой и дедушкой. С ними же они плыли на злополучном катере. Взрослые выжили, но получили травмы. Они госпитализированы.

Известно, что семья жила в Челябинске, а год назад переехала в Москву. Отец бизнес-тренер, мать логопед. Ярослав учился в челябинском лицее № 35. В прошлом году он был призером этапа конкурса чтецов «Шаг к Парнасу».

Семья год назад переехала в Москву.Фото: СОЦСЕТИ

Редакция КП-Челябинск связалась с педагогом, которая готовила ребенка к состязанию. Говорить с журналистами учитель отказалась и передала трубку директору.

— Ярослав, на самом деле учился в нашем лицее, но сейчас его в списках учащихся нет. Мальчик выбыл из школы в прошлом году. По какой причине, родители не обязаны нам сообщать и не сообщали, — сказала директор лицея.

Мирослава занималась в челябинской танцевальной студии Liberty Dance. Но из-за переезда семьи в другой город, бросила занятия.

— Она ходила к нам в том году, затем они переехали в другой город. Знаю, что планировали переезд. Куда переехали не знаю, такую информацию родители нам не сообщают. Больше ничего сказать не могу, — рассказала нашему журналисту тренер студии Ксения Салина.

Отец Константин работает бизнес-тренером.Фото: СОЦСЕТИ

Дядя погибших детей Павел Скорынин от комментариев отказался.

— Я — дядя Ярослава и Мирославы. Пожалуйста, не тревожьте родителей, нам очень тяжело. Родители сейчас в Москве.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова сообщила, что сейчас она пытается выйти на связь с родственниками детей.

— Мальчик учится в школе в другом регионе, школа официально даст ответ на наш запрос. Мама на звонок не отвечает. Министр социальных отношений вышла на связь с дядей, — сообщила Евгения Майорова.

Детей, погибших в Таиланде, пытаются реанимировать.Видео: ren.tv

А В ЭТО ВРЕМЯ

Власти провинции Пхукет, где произошла трагедия, заверили, что родители погибших получат компенсацию в миллион рублей за каждого ребенка. А также — по 40 тысяч долларов от страховой компании ERV. В ближайшее время должны решить вопрос с транспортировкой тел.

Причины произошедшего выясняются. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/759780" frameborder="0"></iframe> Момент столкновения двух катеров в Пхукете попал на видео.

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