«Это незаконная реклама»: Чистомэн сорвал с деревьев агитки ГИБДД
В Копейске на деревьях появились объявления с рекламой акции ГИБДД «Будь трезвым в пути!». Листовки, примотанные скотчем к стволам, привлекли внимание известного борца за чистоту Чистомэна.
— ГИБДД отдела МВД России по городу Копейску клеит незаконную рекламу на деревьях призывая подписаться на их группу в VK и Instagram, — написал общественник в своей группе во «ВКонтакте». За такие листовки, кстати, можно получить штраф.
Такой пост появился в группе общественника.Фото: СОЦСЕТИ
В агитке написано, что ГИБДД Копейска проводит акцию «Будь трезвым за рулем!». Для участия нужно подписаться на социальные сети ведомства, сделать репост записи акции и снять короткое видео, «символизирующее ответственное поведение». Такой же текст размещен в соцсетях госавтоиспекции.
Текст объявления повторяет пост в группе ведомства. Фото: vk.com/«ГИБДД Копейска за безопасность на дорогах»
— Текст наш, но это однозначно не мы, у нас есть соцсети, где мы размещаем свои объявления, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в отделе ГИБДД ОМВД России по Копейску.
Но вскользь упомянули, что листовки расклеивали некие школьники в рамках конкурса, но уточнить подробности не смогли.
Наш корреспондент также позвонил в пресс-службу Управления ГИБДД по Челябинской области. Там не в курсе ситуации и обещали дать комментарий позже.
Обновлено в 17:38.
— Это не агитки ГИБДД. Данный текст написала образовательная организация Копейска. Взяли они информацию с группы Копейского ОГИБДД. Образовательная организация написала и инициировала данное мероприятие. У нас есть сюжет Копейского телевидения, где видно, что дети расклеивают листовки не только на деревья, но и по всему городу, — сообщили в областной ГИБДД.
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