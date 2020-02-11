«Это незаконная реклама»: Чистомэн сорвал с деревьев агитки ГИБДД

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:43:59+03:00

Чистомэн давно борется с засильем незаконной рекламы на городских улицах. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Они были примотаны скотчем к стволам

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В Копейске на деревьях появились объявления с рекламой акции ГИБДД «Будь трезвым в пути!». Листовки, примотанные скотчем к стволам, привлекли внимание известного борца за чистоту Чистомэна.

— ГИБДД отдела МВД России по городу Копейску клеит незаконную рекламу на деревьях призывая подписаться на их группу в VK и Instagram, — написал общественник в своей группе во «ВКонтакте». За такие листовки, кстати, можно получить штраф.

Такой пост появился в группе общественника.Фото: СОЦСЕТИ

В агитке написано, что ГИБДД Копейска проводит акцию «Будь трезвым за рулем!». Для участия нужно подписаться на социальные сети ведомства, сделать репост записи акции и снять короткое видео, «символизирующее ответственное поведение». Такой же текст размещен в соцсетях госавтоиспекции.

Текст объявления повторяет пост в группе ведомства. Фото: vk.com/«ГИБДД Копейска за безопасность на дорогах»

— Текст наш, но это однозначно не мы, у нас есть соцсети, где мы размещаем свои объявления, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в отделе ГИБДД ОМВД России по Копейску.

Но вскользь упомянули, что листовки расклеивали некие школьники в рамках конкурса, но уточнить подробности не смогли.

Наш корреспондент также позвонил в пресс-службу Управления ГИБДД по Челябинской области. Там не в курсе ситуации и обещали дать комментарий позже.

Обновлено в 17:38.

— Это не агитки ГИБДД. Данный текст написала образовательная организация Копейска. Взяли они информацию с группы Копейского ОГИБДД. Образовательная организация написала и инициировала данное мероприятие. У нас есть сюжет Копейского телевидения, где видно, что дети расклеивают листовки не только на деревья, но и по всему городу, — сообщили в областной ГИБДД.

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