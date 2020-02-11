2020-02-11T15:43:59+03:00
Общество

«Это незаконная реклама»: Чистомэн сорвал с деревьев агитки ГИБДД

Они были примотаны скотчем к стволам
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Чистомэн давно борется с засильем незаконной рекламы на городских улицах.Чистомэн давно борется с засильем незаконной рекламы на городских улицах.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Изменить размер текста:

В Копейске на деревьях появились объявления с рекламой акции ГИБДД «Будь трезвым в пути!». Листовки, примотанные скотчем к стволам, привлекли внимание известного борца за чистоту Чистомэна.

— ГИБДД отдела МВД России по городу Копейску клеит незаконную рекламу на деревьях призывая подписаться на их группу в VK и Instagram, — написал общественник в своей группе во «ВКонтакте». За такие листовки, кстати, можно получить штраф.

Такой пост появился в группе общественника. Фото: СОЦСЕТИ

Такой пост появился в группе общественника.Фото: СОЦСЕТИ

В агитке написано, что ГИБДД Копейска проводит акцию «Будь трезвым за рулем!». Для участия нужно подписаться на социальные сети ведомства, сделать репост записи акции и снять короткое видео, «символизирующее ответственное поведение». Такой же текст размещен в соцсетях госавтоиспекции.

Текст объявления повторяет пост в группе ведомства. Фото: vk.com/«ГИБДД Копейска за безопасность на дорогах»

Текст объявления повторяет пост в группе ведомства. Фото: vk.com/«ГИБДД Копейска за безопасность на дорогах»

— Текст наш, но это однозначно не мы, у нас есть соцсети, где мы размещаем свои объявления, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в отделе ГИБДД ОМВД России по Копейску.

Но вскользь упомянули, что листовки расклеивали некие школьники в рамках конкурса, но уточнить подробности не смогли.

Наш корреспондент также позвонил в пресс-службу Управления ГИБДД по Челябинской области. Там не в курсе ситуации и обещали дать комментарий позже.

Обновлено в 17:38.

— Это не агитки ГИБДД. Данный текст написала образовательная организация Копейска. Взяли они информацию с группы Копейского ОГИБДД. Образовательная организация написала и инициировала данное мероприятие. У нас есть сюжет Копейского телевидения, где видно, что дети расклеивают листовки не только на деревья, но и по всему городу, — сообщили в областной ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пусть в Финляндию увезут»: житель Челябинска завалил торговцев пуховиками их незаконными объявлениями

Распродажа «только один день» каждый месяц засоряет рекламой весь район (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Таиланде назвали возможную причину столкновения катеров и гибели двух детей из Челябинска
Стало известно, в какие праздники в Челябинске запретили торговать алкоголем
В Челябинске на Кировке ломают киоск у памятника Танкисту
«Могут заразить бешенством»: жителей Челябинской области призывают не кормить белок в парке
Челябинские власти объявили торги на создание транспортной схемы для агломерации
Стало известно, насколько продлили карантин в школах Челябинска
ЕГЭ в Челябинской области 2020: названы самые популярные предметы
«Это незаконная реклама»: Чистомэн сорвал с деревьев агитки ГИБДД
В Челябинской области школьникам продлили карантин
«Дорога жизни»: Таксисты возят онкобольных детей из области на лечение в Челябинск
Жительница Челябинской области пытается выселить бывшего мужа, который грозился убить ее и сына
В Челябинск приехал главный «антивирусник» Евгений Касперский
ВТБ снижает ставки по ипотеке
В Челябинске ТЭЦ сбрасывала в озеро грязные стоки
В Челябинском музее отказались показывать Ленина в образе гриба
Власти рассказали, как помогут семье детей из Челябинска, погибших в Таиланде
В Челябинской области на трассе М-5 образовалась пробка из-за массового ДТП с большегрузами
Карантин в школах могут продлить: пик эпидемии ОРВИ и гриппа в Челябинской области еще не пройден
Илюша хочет жить: семья из Троицка просит помочь в лечении от лейкоза 6-летнего сына
Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области
В Челябинской области рассказали, в чем опасность коронавируса
В Челябинске отреставрируют храм Александра Невского на Алом Поле за полмиллиарда рублей
Моржи из Челябинской области устроили гавайскую вечеринку в купальниках на льду
Челябинский кот Леша спас женщину от пожара
Кто будет составлять транспортную схему Челябинска
Дедушке, которого приютила незнакомая семья, восстановили зрение
В минздраве Челябинской области рассказали о других карантинных центрах
В Челябинской области резко снизилась рождаемость
«Комсомолка» дозвонилась до дяди погибших в Таиланде детей из Челябинска