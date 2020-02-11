Челябинские власти объявили торги на создание транспортной схемы для агломерации

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:44:31+03:00

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Разработчику новой транспортной схемы челябинской агломерации готовы заплатить 45 миллионов рублей. Торги объявило Министерство дорожного хозяйства. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», помимо сетки по Челябинску, Сосновке и Копейску, подрядной организации предстоит спланировать работу общественного транспорта в Еманжелинском, Еткульском, Коркинском и Красноармейском районах.

— Любопытно, кто победит на торгах: провинциальные умы или столичные? И если первые, то можно ли им доверить такой мощный проект? — задаются вопросами авторы «Челябушки». — На раскачку, как принято выражаться у чиновников, времени нет: схему нужно сдать в ноябре. Надеемся, что это будет больше, чем просто бумага (деньги-то немалые).

По мнению общественников, секрет успеха в умении учесть просьбы как перевозчиков, так и пассажиров. Например, придумать что-то для сохранения удобных, но убыточных на сегодняшний день маршрутов.

Кстати, заявки от желающих участвовать в торгах принимаются до 3 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU