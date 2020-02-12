2020-02-12T04:57:56+03:00
Общество

«Я потерял деньги, но мне нужно домой»: жители Челябинской области обсуждают случай с ребенком в маршрутке

Юный пассажир и водитель показали всем пример
Ирина КАРЕЛИНА
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Ребенок честно признался водителю, что потерял деньги. Фото: vk.com/chel_kopРебенок честно признался водителю, что потерял деньги. Фото: vk.com/chel_kop
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Периодически в соцсетях появляются жалобы на водителей маршруток, которые высаживают детей без денег. Например, недавно один такой работник общественного транспорта не заметил, что мальчишка положил ему 25 рублей, и попытался его выставить. Но есть и хорошие примеры. Житель города Копейска Челябинской области рассказал о таком в соцсетях.

— Ребенок зашел с остальными пассажирами и не стал прятаться, сказал честно: «Я потерял деньги, но мне нужно попасть домой». Водитель не взял денег за проезд даже у женщины, которая хотела заплатить за ребенка, а угостил мальчика конфетой. Уважение такому водителю! — написал мужчина в группе «Копейск [В]Теме» в ВК и выложил фото.

В ответ пользователи соцсети рассказали свои истории про водителей. У кого-то они тоже были добрые, у кого-то — нет.

— Частенько не беру плату с детишек. Но есть те, кто постоянно врет про потерянные деньги. Это подростки лет так 13-15, — прокомментировал подписчик паблика Алексей Трибунский, работающий водителем маршрутного такси.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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