2020-02-11T18:44:56+03:00
Общество

Проблемой дефицита тест-полосок для диабетиков в Челябинске займется СК России

На проблему обратил внимание руководитель ведомства Александр Бастрыкин
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Ранее региональная прокуратура объявила о начале своей проверкиРанее региональная прокуратура объявила о начале своей проверкиФото: Евгения ГУСЕВА
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Федеральный Следственный комитет начал проверку из-за дефицита бесплатных тест-полосок уровня глюкозы в Челябинской области. Об этом объявили в пресс-службе ведомства с ссылкой на поручение руководителя СК России Александра Бастрыкина.

— Чиновники министерства здравоохранения региона поясняют, что финансирования не хватает на закупку в полном объеме тест-полосок. Александр Бастрыкин дал указание руководству территориального следственного подразделения незамедлительно организовать проверку по факту нарушения прав граждан на соответствующее медицинское обеспечение, — рассказали в пресс-службе СК России.

Проблему с дефицитом тест-полосок для измерения уровня глюкозы уже пытаются решить на Южном Урале. Так, собственную проверку объявила региональная прокуратура, а на сайте госсзакупок уже появились три соответствующих аукциона от минздрава Челябинской области. Всего на обеспечение потратят около 10 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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