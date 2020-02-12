В Челябинской области продолжают снижать цены на местные продукты
Акция по поддержке местной продукции Челябинской области продолжает расширяться. Помимо увеличения ассортимента, начнется снижение цен в других городах региона.
В министерстве сельского хозяйства рассказали, что сейчас к акции присоединились крупные птицефабрики и перерабатывающие предприятия. Так, уже в скором времени специальные ценники на мясо и яйца появятся в крупных торговых сетях, а также в фирменных магазинах производителей. Кроме того, к 17 февраля планируется расширить акцию на Магнитогорск и другие города области.
В минсельхозе также добавили, что снижение цен будет происходить постепенно, так как предприятия должны согласовать стоимость на продукцию с ритейлерами.
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ИСТОЧНИК KP.RU