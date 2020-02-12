2020-02-12T06:55:29+03:00
Общество

В Челябинской области продолжают снижать цены на местные продукты

Помимо круп и муки, специальные ценники появятся на мясной продукции и яйцах
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
В магазинах продукты местного производства помечают специальным ярлыкомВ магазинах продукты местного производства помечают специальным ярлыкомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Акция по поддержке местной продукции Челябинской области продолжает расширяться. Помимо увеличения ассортимента, начнется снижение цен в других городах региона.

В министерстве сельского хозяйства рассказали, что сейчас к акции присоединились крупные птицефабрики и перерабатывающие предприятия. Так, уже в скором времени специальные ценники на мясо и яйца появятся в крупных торговых сетях, а также в фирменных магазинах производителей. Кроме того, к 17 февраля планируется расширить акцию на Магнитогорск и другие города области.

В минсельхозе также добавили, что снижение цен будет происходить постепенно, так как предприятия должны согласовать стоимость на продукцию с ритейлерами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области продолжают снижать цены на местные продукты
На трех маршрутах Челябинска подорожает проезд
«Я потерял деньги, но мне нужно домой»: жители Челябинской области обсуждают случай с ребенком в маршрутке
«Это был наш единственный доход!»: многодетный отец рассказал про сгоревшее кафе в Челябинской области
«Умнее некоторых людей!»: бездомный пес в Челябинской области всегда переходит дорогу на зеленый свет
Голы легионера челябинского «Трактора» добавили интригу в матче с «Йокеритом»
Проблемой дефицита тест-полосок для диабетиков в Челябинске займется СК России
«Ставили бесплодие»: пара из Челябинска с разницей в возрасте 40 лет сделала шокирующее заявление
Челябинский омбудсмен по правам ребенка рассказала о дальнейших планах
Управление соцзащиты в Челябинске украсили милым граффити
В Челябинске девятиклассники в карантин сдадут собеседование по русскому
Приставы из Челябинской области заставили раскошелиться столичного Шумахера
В пяти городах Челябинской области объявили режим НМУ
В ГИБДД Челябинской области ответили на претензии Чистомэна об агитках
В Таиланде назвали возможную причину столкновения катеров и гибели двух детей из Челябинска
Стало известно, в какие праздники в Челябинске запретили торговать алкоголем
В Челябинске на Кировке ломают киоск у памятника Танкисту
«Могут заразить бешенством»: жителей Челябинской области призывают не кормить белок в парке
Челябинские власти объявили торги на создание транспортной схемы для агломерации
Стало известно, насколько продлили карантин в школах Челябинска
ЕГЭ в Челябинской области 2020: названы самые популярные предметы
«Это незаконная реклама»: Чистомэн раскритиковал агитки ГИБДД на деревьях
В Челябинской области школьникам продлили карантин